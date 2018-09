La droga viaggia con i minorenni: arrestato mentre cerca di nasconderla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Controlli ad ampio raggio dei carabinieri del comando in tutta la provincia di Brindisi. In particolare per individuare sacche di smercio di sostanze stupefacenti e per prevenire che nelle serate del fine settimana alcune forme eccessive di comportamento si trasformino in dramma.Il bilancio dell’attività dell’Arma è di un minore di Mesagne arrestato a Brindisi, dopo un inseguimento, 70 veicoli fermati e 97 persone controllate, di cui 21 ritenute interessanti sotto l’aspetto investigativo. Durante i controlli i carabinieri del Nucleo investigativo hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente il minore di Mesagne. Il controllo, effettuato in un arco orario serale, è scaturito dall’atteggiamento sospetto assunto dal ragazzo in una zona periferica. Il ragazzo era a bordo di un’auto condotta da un 19enne anch’egli di Mesagne. In particolare i due giovani si aggiravano in una zona cittadina ad alta densità di attività commerciali.Il loro atteggiamento ha destato l’attenzione dei militari a causa di specifici e repentini cambi di direzione effettuati con la propria auto. Il dubbio, che potessero celare qualcosa di illegale all’interno dell’autovettura o addosso alla persona, è divenuto certezza nel momento in cui, ad un ulteriore cambio improvviso di direzione, i due giovani mesagnesi decidevano di immettersi all’interno di un distributore di benzina al fine di verificare di non essere seguiti da qualche pattuglia in borghese. Lì, invece, sono stati fermati.