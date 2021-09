Mesagne, minaccia di morte la mamma e lo zio: arrestato

Con un coltello da cucina ha minacciato di morte lo zio e la madre. Sono stati i vicini di casa a far scattare l'allarme e a chiamare le foze dell'ordine. L’episodio si è verificato ieri sera in un condominio di Mesagne quando si sono sentite alcune urla seguite, subito dopo, da una richiesta di aiuto da parte di una donna.

I fatti

Appena arrivati sul posto gli agenti e i militari si sono trovati di fronte un giovane, peraltro a loro già noto, che era in forte stato d’agitazione, intento ad aggredire ed ingaggiare una colluttazione, con la madre e lo zio, minacciandoli, tra le altre cose, di morte. Grazie alla prontezza di spirito degli operatori il 26enne, già protagonista di episodi simili in passato, è stato bloccato nell’androne del condominio, con addosso un coltello da cucina, nell’intento di aggredire i familiari. Solo il provvidenziale intervento di carabinieri e poliziotti ha scongiurato un epilogo che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. Il 26enne, su disposizione della Procura della Repubblica, è stato trasferito in Brindisi, presso il carcere di via Appia a Brindisi.