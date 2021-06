Lutto tra i ristoratori brindisini, addio al titolare di "Maripa"

Il mondo della ristorazione brindisina in lutto. è prematuramente venuto a mancare, Tonino Marzano, titolare del locale Maripa in piazza Matteotti a Brindisi . Centinaia sono stati i messaggi di cordoglio alla famiglia e agli amici e una chiesa gremita per l'ultimo saluto a Tonino Marzano, noto imprenditore brindisino del settore della ristorazione, scomparso prematuramente mercoledì notte.

LA MALATTIA

Tonino aveva appena 64 anni, li aveva compiuti lo scorso 20 giugno. Da alcune settimane lottava contro un male, che si è rivelato incurabile. Un fulmine a ciel sereno che ha colto al cuore la pace della famiglia Marzano e quella dei tanti amici. Tanti quanti neanche la grande chiesa Ave Maristella e il suo sacrato, al rione Casale a Brindisi, sono riusciti a contenere, nel caldissimo pomeriggio di ieri, quando le esequie di Tonino hanno ricevuto la benedizione alla vita eterna. Non potrà mai essere facile per chi ha conosciuto e voluto bene a una persona generosa e amichevole raccontarne per l'ultima volta le gesta di una vita. Ma è necessario provarci per rendergli onore. Tonino era un buon capofamiglia, un uomo per bene, lavoratore e un padre e un marito devoto. Aveva tanti amici perché era impossibile non volergli bene, non ridere con lui, per ogni piccola cosa, che lui riusciva a trasformare in aneddoto. E poi il suo lavoro e i suoi hobby, la cucina e il mare. Una passione e una vocazione di famiglia quella per la ristorazione, che avrà appreso dal padre e che negli ultimi anni aveva anche tramandato alle figlie. Lui, invece, dopo una vita di lavoro aveva finalmente deciso di dedicarsi unicamente alla famiglia, e l'amore della sua vita: sua moglie Tania. Insieme da sempre, fin dai primi anni di scuola, Tonino e Tania, hanno costruito la loro vita tra lavoro e figlie, prima Azzurra, poi Alessia, e i loro amati amici a quattro zampe.