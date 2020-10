Lutto nel mondo dello sport: addio a una vecchia gloria del basket

BRINDISI - Lutto nel mondo dello sport brindisino. Si è spento, all'età di 69 anni, Pino Antelmi, vecchia gloria del basket brindisino e stella di Bronzo al merito sportivo. Ad annunciarne la scomparsa, i tre figli, Ilaria, Francesca e Gianmarco. Nel corso della sua carriera, Antelmi aveva militato con la Libertas e l’Assi, le due storiche compagini cestistiche brindisine. Un legame forte e mai interrotto, quello con la pallacanestro della sua città, tanto da ricoprire in passato anche il ruolo di presidente della stessa Assi. In tanti, tra sportivi, tifosi e rappresentanti istituzionali, si stanno stringendo in queste ore attorno alla famiglia, con messaggi di cordoglio ed affetto.

