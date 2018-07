Un cane in Municipio: il "trovatello" è stato adottato da sindaco e assessori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LATIANO - Da qualche giorno il Municipio di Latiano, in provincia di Brindisi, ospita un nuovo inquilino: ha quattro zampe, un bel manto biondo e lucido e tanto amore da offrire. Si chiama Max ed è un ex cane randagio adottato dall’amministrazione comunale e dagli uffici del Comune. L’idea di accogliere Max, come spiega l’assessore alle politiche sociali Teodora Tiziana Rizzo, è venuta al responsabile dell’ufficio tecnico, Giuseppe Muri, che ha incassato l’immediato appoggio del sindaco Cosimo Maiorano. E così in breve Max ha conquistato la fiducia e l'affetto del sindaco e della sua giunta di assessori.Sulla scia dell’entusiasmo che Max ha portato in Comune, il vicesindaco Mauro Vitale, incanalandosi nella scia animalista di cui lo stesso Max è stato apripista, ha lanciato un appello ai cittadini, ricordando loro i cani che si trovano nei rifugi e che sono a carico del Comune.