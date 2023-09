Lancio di uova sulla movida: polemica a Brindisi, lo sfogo del gestore del locale

Nuovo lancio di uova ai danni di un locale in pieno centro. Stavolta, però, non si tratta de “La Plaza” ma del cocktail bar “Da Felle”, in via Santi, a Brindisi uno dei luoghi della movida.

A raccontare quanto accaduto venerdì sera è proprio il titolare del bar, Gianmarco Felle, per il quale il responsabile dell’accaduto sarebbe «un vicino residente». L’episodio, riferisce, «è accaduto poco dopo la mezzanotte, locale aperto, e a colpire gli avventori sono delle uova lanciate da un balcone di fronte». Il titolare si dice «molto rammaricato», anche perché «i clienti ora hanno timore anche a sedersi fuori dal mio locale per paura di essere colpiti da oggetti lanciati dai balconi. Ho segnalato subito l’accaduto ad una pattuglia di polizia che era nei pressi del comune per un posto di blocco ma non ha potuto intervenire perché impegnata in un altra operazione».

Il racconto del titolare

Poi aggiunge: «Ci hanno attaccato per la musica, ci hanno impedito di farla, multato e limitato e nonostante questo certi episodi continuano ad accadere anche in assenza di intrattenimento musicale». A quell’ora, infatti, non vi sarebbe stata neanche musica di sottofondo. «Ma - conclude - probabilmente ai residenti la presenza di locali sotto le loro abitazioni proprio non va a genio. Sarebbe opportuno oggi sapere cosa pensano gli iscritti del comitato “Civilmente in centro” dell’accaduto, visto che tale atteggiamento tutto è tranne che civile».

A stigmatizzare l’accaduto è anche il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Mario Borromeo. «Presenterò - preannuncia - una denuncia contro ignoti verso gli incivili che hanno scelto un atto vandalico come strumento di dissenso verso un attività commerciale, colpevole di lavorare.

La giustizia non è a senso unico ma sopratutto non è privata».