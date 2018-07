La Nicolaus di Ostuni si aggiudica i villaggi Valtur: battute Alpitur e Bluserena

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nicolaus, tour operator con sede a Ostuni specializzato in vacanze in villaggi turistici, si è aggiudicato la gara per l'acquisizione del marchio Valtur, messo in vendita nell'ambito della procedura fallimentare che ha coinvolto lo storico gruppo turistico milanese.A quanto si apprende Nicolaus ha superato la concorrenza di Alpitur e Bluserena offrendo 3 milioni di euro, il doppio della base d'asta ed evitando, con un'offerta superiore di almeno 500 mila euro rispetto ai concorrenti, la possibilità di rilanci.Nicolaus, che ha annunciato in una nota l'aggiudicazione del marchio, commercializza 30 strutture in esclusiva (24 in Italia, 5 in Grecia e 1 in Spagna) dando lavoro a 120 persone. Il 2017 si è chiuso con 80 milioni di euro di fatturato (+20% sul 2016) e un EBTDA del 5,5%. L'acquisizione, spiega la nota, è funzionale al «piano industriale che per i prossimi 3-5 anni prevede una crescita costante 'a doppia cifrà, nel rispetto di un equilibrio economico-finanziario che da sempre caratterizza la solidità di Nicolaus».È prevista «la convivenza dei brand Nicolaus e Valtur nell'ottica di una segmentazione del mercato strategica all'interazione con i differenti target su cui abbiamo deciso di puntare», ha commentato Giuseppe Pagliara, ad di Nicolaus.L'assegnazione del marchio avverrà entro venti giorni dopo la presa d'atto da parte del giudice delegato, Caterina Macchi, e la redazione dell'atto notarile di trasferimento della proprietà, ha spiegato il commissario giudiziale, l'avvocato Giuseppe Nicola Bordino, nel cui studio sono state aperte le buste.