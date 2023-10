Nudo in piazza tra la gente (e nei pressi di una scuola): arrestato per atti osceni

Era intento a compiere atti di autoerotismo in piazza della Vittoria a Brindisi, nudo in parte. Un giovane, di origine straniera, è stato individuato e bloccato da una volante della Questura.

Alla luce del fatto che la zona in cui è stato accertato l’evento si trova nelle vicinanze di istituti scolastici frequentati da minorenni, il giovane è stato tratto in arresto per atti osceni in luogo pubblico e su disposizione dell’AG tradotto in carcere.

Durante lo stesso pomeriggio un’altra volante, nel corso dei servizi di pattugliamento delle vie cittadine, ha proceduto al controllo di due giovani di cui uno nativo di Lecce ed uno originario di San Pietro Vernotico entrambi con numerose segnalazioni di Polizia che, alla vista degli operatori della Volante hanno manifestato un comportamento fortemente sospetto inducendo i poliziotti a procedere ad una perquisizione all’esito della quale è stato rinvenimento di un coltello lungo circa 10 cm e di alcuni attrezzi atti allo scasso di cui i due giovani non avevano saputo dare contezza. Entrambi sono stati indagati in stato di libertà per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e di arnesi atti allo scasso. Gli oggetti rinvenuti sono stati sequestrati.