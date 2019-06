Un colpo di bombarda alla festa le fa perdere l'udito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un colpo di bombarda le provoca un trauma all'udito. E' accaduto ad una giovane donna di Fasano durante il noto corteo storico de "La Scamiciata". E' la stessa sfortunata signora a raccontare la sua disavventura. Pare che la donna stesse scattando una foto quando alcuni figuranti hanno esploso alcuni colpi, come detto, di bombarda.La vicinanza ha provocato un fischio fortissimo all'orecchio destro della donna che poi ha avuto problemi anche nelle ore successive. Pensava comunque fosse solo una criticità temporanea ma dopo la visita all'otorino la diagnosi non è stata rincuorante. Trauma acustico acuto e anche se la situazione migliorerà nei prossimi giorni pare certo che l'udito non sarà recuperato al 100%.