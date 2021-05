Nel casolare di campagna nascondeva 13 chili di droga: arrestato

FASANO - Tredici chili di marijuana nascosti in una pertinenza della masseria di proprietà. E’ finito così in manette il 53enne fasanese Giovanni Salerno. A scovare il deposito di droga i finanzieri della Compagnia fasanese agli ordini del capitano Domenico Pirrò. Le Fiamme Gialle seguivano questa pista da tempo e quando sono stati certi di poter trovare lo stupefacente sono intervenuti con il sostegno di unità cinofile inviate da Brindisi. Così in quello che sulla carta doveva essere un deposito per attrezzi agricoli i finanzieri hanno trovato, in un contenitore in plastica, 13 chili di marijuana confezionati sotto vuoto.

Le indagini

I militari hanno colto Salerno in flagranza di reato e su disposizione del pm Alfredo Manca lo hanno arrestato e spedito in carcere. Salerno è comunque persona già nota alle forze dell’ordine. Infatti il 22 ottobre dello scorso anno venne arrestato dai carabinieri della Compagnia di Fasano nell’ambito dell'operazione “Igniferroque” che portò anche in carcere il presunto mandante e il presunto esecutore degli attentati al pub Ciporti. All'epoca era finito ai domiciliari ed era tornato libero da un paio di mesi. Oltre tutto è l’unico che ha patteggiato la pena nell’ambito dell’operazione “Igniferroque”. Gli altri quattro indagati, infatti, hanno optato per il rito abbreviato e proprio qualche giorno fa il pm ha chiesto pesanti condanne.