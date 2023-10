Evasione fiscale, ristorante e associazione sportiva non dichiarano ricavi e non pagano l'Iva

​Ammontano a circa un milione e mezzo di euro i ricavi non dichiarati e a circa 150mila euro di Iva evasa, con la segnalazione all’Agenzia delle Entrate di due soggetti economici. Questo è il bilancio di alcuni interventi condotti dalle Fiamme Gialle di Brindisi a contrasto del fenomeno dell’evasione fiscale. Tra le imprese ispezionate, individuate all’esito di specifiche analisi di rischio e attraverso la consultazione delle banche dati in uso al corpo, figurano, tra le altre, un ristorante ed un’associazione sportiva dilettantistica. A seguito degli approfondimenti effettuati dai militari della Compagnia Fasano sulla documentazione acquisita è emerso che il ristorante, pur emettendo regolare documento fiscale per le varie consumazioni, ha poi omesso di dichiarare al Fisco i redditi percepiti.

L’Ente sportivo, secondo quanto emerso dagli approfondimenti fiscali, avrebbe svolto attività commerciale pur dichiarandosi associazione dilettantistica, beneficiando in tal modo di agevolazioni fiscali.