Schianto nel centro abitato: muore motociclista di 57 anni

Incidente mortale a Erchie in pieno centro cittadino dove un’auto condotta da una donna si è scontrata con una moto. Ad avere la peggio è stato il motociclista Giuseppe Argese di 57 anni. Era uscito da casa pochi minuti prima in sella alla sua Yamaha 600 da via Modigliani, giunto all’incrocio con via Giotto è entrato in collisione con una Fiat Punto condotta da una 70enne. È successo tutto in pochi attimi, l’uomo è finito a terra e le sue condizioni sono apparse subito gravissime.



Illesa la donna

Nessuna grave conseguenza invece per la conducente dell’auto. L’intervento tempestivo del 118 e il trasporto in ospedale non sono serviti a salvare la vita all’uomo che è spirato appena giunto all’ospedale Perrino di Brindisi.

Al vaglio la dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Erchie per i rilievi del caso. L’uomo era abbastanza conosciuto non solo ad Erchie ma anche nelle comunità limitrofe per essere un venditore ambulante di vestiti usati. L’incidente è avvenuto in pieno centro sotto gli occhi di tanti testimoni oculari. Una fatalità che non ha lasciato scampo al 57enne che lascia tre figli. La notizia si è immediatamente sparsa in paese e tra tutti i suoi conoscenti e sono stati in tanti, increduli, a manifestare affetto e vicinanza alla famiglia oltre che dispiacere per l’uomo che non è scampato ad un destino beffardo. La dinamica è al vaglio degli inquirenti che dopo i rilievi stanno ricostruendo l’accaduto. Nei prossimi giorni saranno rese note eventuali responsabilità, intanto la salma se non ci sono diverse disposizioni, potrebbe già essere restituita alla famiglia per il rito funebre. Tantissimi gli incidenti stradali che funestano la tranquillità di motociclisti e automobilisti soprattutto in questo periodo dell’anno dove si esce con più frequenza e nonostante le tante raccomandazioni e gli inviti alla prudenza.