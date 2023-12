Provinciali a Brindisi, vince il centrosinistra: nove consiglieri. Al centrodestra tre eletti/I numeri e i nomi

E' il centrosinistra ad aggiudicarsi le elezioni di secondo grado per il rinnovo del Consiglio in Provincia a Brindisi, grazie all'alleanza tra partiti e mondo civico. Al fronte dei sostenitori del presidente Toni Matarrelli, dunque, andranno nove seggi, mentre i restanti tre toccheranno all’opposizione di centrodestra.

È questo, in sintesi, l’esito delle elezioni provinciali, alle quali hanno preso parte 343 elettori su 356, con una affluenza del 96,53 per cento. Sono stati 13 in tutto, dunque, i consiglieri che non si sono recati alle urne.

I numeri

Questo il dettaglio delle tre liste in corsa:

Impegno per la provincia (centrosinistra)

Schede Grigie 44 - 16896 voti

Schede Rosse 68 - 13940 voti

Schede Verdi 17 - 5508 voti

Totali 129 - 36344 voti

Centrodestra

Schede Grigie 16 - 6144 voti

Schede Rosse 51 - 10455 voti

Schede Verdi 32 - 10368 voti

Totali 99 - 26762 voti

Democratici e Progressisti (centrosinistra)

Schede Grigie 16 - 6144 voti

Schede Rosse 45 - 9225 voti

Schede Verdi 54 - 17496 voti

Totali 115 - 32895 voti

La composizione del Consiglio provinciale

Il nuovo Consiglio provinciale sarà quindi composto per il centrosinistra da Antonella Vincenti, consigliera comunale di Sandonaci, che è la più suffragata delle elezioni; Domenico Tanzarella, consigliere comunale Ostuni; Serafina Latartara, consigliera comunale di Francavilla; Giuseppe Ventrella, consigliere comunale a Fasano; Rosalia Fumarola, San Michele Salentino; Rocco Muolo, presidente del Consiglio comunale di Villa Castelli; Elio Ciccarese, sindaco di Torchiarolo; Pasquale Luperti, consigliere comunale di Brindisi; Marco Marra, sindaco di Cellino San Marco.

Per il centrodestra: Michele Tommaso Lariccia, consigliere comunale di San Pietro; Pasquale Santoro, consigliere comunale a Ceglie Messapica; Susanna Di Maggio, consigliera comunale a Torre Santa Susanna.