Elezioni comunali a Brindisi, liste in allestimento: ecco i primi nomi

Mentre la situazione, soprattutto sul fronte centro-centrodestra, deve ancora chiarirsi, sono già molti i candidati al consiglio comunale di Brindisi al lavoro per cercare di ottenere un buon risultato e portare voti al proprio schieramento.

Dopo il ritardo sul fronte della scelta del candidato sindaco, il polo progressista, che ha deciso di puntare su Roberto Fusco, prova a stringere i tempi sul fronte delle liste. Per quanto riguarda il Partito democratico, saranno della partita quasi tutti gli uscenti, come il capogruppo Maurizio Pesari o il presidente del consiglio comunale Alessio Carbonella. Ma in corsa ci sarà anche il riconfermato segretario cittadino Francesco Cannalire. E, per quanto riguarda gli ex “fuoriusciti”, rientrati in occasione dell’ultimo congresso grazie alla candidatura di Elly Schlein, in lista ci sarà anche Federica Bruno Stamerra.

Dovrebbero ritentare la corsa al consiglio comunale anche tutti gli uscenti del Movimento 5 Stelle, a partire dal capogruppo Paolo Le Grazie, per arrivare a Valeria Puca e Pierpaolo Strippoli. Dovrebbe essere della partita anche l’ex candidato al senato Gianni Stasi. Il capolista, in questo caso, sarà il preside ed ex sottosegretario all’Istruzione Salvatore Giuliano, coordinatore provinciale del Movimento, che per qualche giorno è stato dato come favorito per la candidatura a sindaco.

Dovrebbero confluire in “Con”, invece, i due rappresentanti del gruppo consiliare di Impegno per Brindisi Antonio Manfreda e Alessandro Antonino mentre sul fronte di Ora Tocca a Noi dovrebbe essere scontata la candidatura del consigliere uscente Giulio Gazzaneo. Poco o niente, invece, circola rispetto alla possibile composizione della civica del candidato “Fusco Sindaco”, se non il fatto che al suo interno potrebbe trovare spazio l’ex segretario cittadino del Pd Antonio Elefante.

Le indiscrezioni

Molte meno informazioni circolano rispetto alle possibili liste a sostegno di Riccardo Rossi, che dovrebbe poter contare su una seconda civica, oltre a Brindisi Bene Comune, e su Europa Verde e Sinistra Italiana. Dovrebbero essere quasi certamente della partita diversi degli uscenti come la capogruppo Anna Maria Calabrese, Luana Pirelli, Anna Portolano ma anche un ex assessore come Mauro Masiello, la ex componente del cda di Apulia Film Commission Marina Samarelli ed il co-portavoce provinciale di Europa Verde Domenico Turrisi. Molto più “fluida” la situazione, per quanto riguarda candidati alla carica di sindaco e, di conseguenza, composizione delle coalizioni, sul fronte di centro e centrodestra. Per il momento, a sostenere la candidatura di Pietro Guadalupi ci sono Fratelli d’Italia, Movimento Regione Salento ed una parte del cosiddetto “Terzo polo brindisino”. Per quanto riguarda FdI, dovrebbe essere scontata la candidatura del capogruppo uscente Massimiliano Oggiano, che puntava al ruolo di candidato sindaco ma alla fine ha deciso di fare un passo indietro, in nome dell’unità del partito. In corsa dovrebbe esserci anche il commissario cittadino Cesare Mevoli che, quando sarà ufficialmente candidato, rinuncerà al titolo di commissario, come annunciato dal coordinatore provinciale Luigi Caroli. Per quanto riguarda il fronte del centro, proprio nelle scorse ore il capogruppo uscente del Partito repubblicano Gabriele Antonino ha annunciato la sua ricandidatura mentre per quanto riguarda il Movimento Femminile del Pri, in corsa potrebbe esserci la responsabile Lucia De Giorgio. Per quanto riguarda il Movimento Regione Salento, è certa la candidatura di Pasquale Luperti.

Per quanto riguarda il centrodestra, a sostegno di Giuseppe Marchionna, per Forza Italia ci sarebbero quasi certamente tutti gli uscenti, ovvero Gianluca Quarta e Roberto Cavalera, e, probabilmente, anche nomi storici come quello di Ernestina Sicilia e della coordinatrice cittadina Livia Antonucci. Per la Lega sarà in corsa il capogruppo uscente Ercole Saponaro mentre Idea, Proiezione Futuro ed Insieme per la città comporranno un’unica lista denominata “Idea Brindisi 2030”, nella quale sarà sicuramente candidato il consigliere comunale uscente Luciano Loiacono.