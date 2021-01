Distributore automatico di snack e bevande a fuoco: paura lungo il corso

BRINDISI – È di probabile origine dolosa, l'incendio divampato intorno alle 20, all'interno di un distributore automatico di snack e bevande a Brindisi, in Corso Umberto, poco lontano dalla stazione centrale. Le fiamme sono divampate all'improvviso, attirando l'attenzione di alcuni passanti che hanno immediatamente allertato il Comando provinciale dei vigili del fuoco. Paura anche per i residenti che vivono nelle vicinanze. Per fortuna, il rogo è stato domato poco dopo da una squadra di pompieri. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Sezione volanti per gli accertamenti del caso. Subito dopo, sono arrivati anche i colleghi della Scientifica per cercare di fare chiarezza su quanto accaduto. Al vaglio ci sono inoltre i fotogrammi dell'impianto di videosorveglianza installato a protezione del locale. Le telecamere, a quanto pare, avrebbero ripreso la scena che ha generato l'incendio: non si esclude che ignoti possano aver dato fuoco a un dispenser sanitario in plastica posizionato su una mensola, ma tutto è ancora da accertare.

