Via libera dalla prefettura: militari in strada, controlli con i marò della Brigata San Marco

BRINDISI - Allarme contagio da Covid-19. In città, oltre alle forze dell'ordine, scendono in campo anche i marò della Brigata Marina San Marco per pattugliare il traffico in entrata e uscita dall'area urbana. A Brindisi, nel corso della mattina, sei unità hanno avviato controlli in via Provinciale per San Vito e all'imbocco della via Appia, la statale 7 in direzione di Mesagne e Taranto e la circonvallazione per Bari e Lecce. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del prefetto di Brindisi (per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento del Coronavirus) è infatti attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.



In giro c'è ancora troppa gente (come si evince dal monitoraggio della Prefettura effettuato venerdì scorso), che continua a circolare senza un'appropriata autocertificazione: sono state 15 le persone sanzionate ex articolo 4, comma 1 del Decreto legge che prevede multe fino a 3000 euro per chi aggira le misure di contrasto alla diffusione del Covid-19. Il provvedimento è entrato in vigore lo scorso 26 marzo. Altre tre persone sono state invece denunciate per altri reati.

