Niente bilancio di previsione, in attesa della risposta del ministero sul Piano di riequilibrio, e dunque niente “Estate brindisina”. La situazione dei conti del Comune di Brindisi impone, anche per evitare di aumentare la tassa d’imbarco aeroportuale come promesso dalla nuova amministrazione, di risparmiare quanto più possibile sulle questioni non fondamentali come, per l’appunto, l’intrattenimento. Questo significa, di fatto, che il cartellone di eventi tradizionalmente organizzato dal Comune sarà sostituito dalla rassegna di musica e teatro outdoor “Verdi in città” organizzata dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi con il sostegno e la partecipazione di Enel.

Il sindaco Marchionna



«Senza bilancio - chiarisce il sindaco Giuseppe Marchionna - non si può fare niente». In mancanza, infatti, del bilancio previsionale, i cui termini di approvazione scadono il 31 luglio, il Comune è infatti costretto a lavorare “in dodicesimi”, vale a dire, dunque non è possibile impegnare cifre superiori al valore di un dodicesimo degli stanziamenti del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente. In sostanza, non è possibile programmare un cartellone di eventi in queste condizioni. Ma anche se lo fosse, per l’attuale amministrazione le priorità - almeno allo stato attuale - sono altre.



«Abbiamo - sottolinea infatti il primo cittadino - una serie di altre urgenze, a partire dall’approvazione in tempo utile del bilancio, dal lavoro sul piano di riequilibrio alla luce dell’accordo con il governo. Ora, non avendo alcuna certezza dal punto di vista dei conti, non possiamo sbilanciarci su nulla. In questo momento è tutto in bilico, anche perché abbiamo inviato al ministero una proposta di rimodulazione del Piano di riequilibrio che non tiene più conto della tassa d’imbarco. Questo significa che dobbiamo risparmiare anche sulle viti e sui bulloni».

I conti del Comune



Almeno per quest’estate, dunque, i brindisini dovranno accontentarsi del programma, peraltro di buona qualità, organizzato dal Verdi con il supporto economico di Enel. Mentre l’amministrazione è al lavoro per far quadrare i conti soprattutto alla luce del mancato aumento della tassa d’imbarco aeroportuale. Previsione che l’amministrazione Rossi aveva inserito all’interno del Piano di riequilibrio ma che Marchionna, già in campagna elettorale, aveva preannunciato di volere stralciare, a causa delle possibili conseguenze sull’economia turistica non solo di Brindisi ma di tutto il Salento. Timori confermati dalla scelta di Ryanair di cancellare diversi voli da e per l’aeroporto di Venezia, città che invece ha scelto di aumentare il ticket.



Da “antipasto”, dunque, il cartellone “Verdi in città” si trasforma in portata principale, sebbene proprio il direttore artistico della Fondazione Nuovo Teatro Verdi Carmelo Grassi avesse affermato che il programma «non sostituisce l’estate brindisina». Lo stesso Grassi, tuttavia, aveva chiarito che «la nuova amministrazione, in mancanza di approvazione del bilancio, ha delle difficoltà oggettive». Difficoltà che vanno di pari passo con le scelte finalizzate a risparmiare fondi per “compensare” il mancato aumento della tassa d’imbarco aeroportuale.

Il cartellone

La rassegna prevede sette appuntamenti all’insegna della musica e del teatro, che si terranno nel museo archeologico provinciale “Ribezzo”, ad eccezione del tradizionale concerto all’alba che sarà alla Sciaia, nei pressi dell’Estoril: l’evento è previsto il 6 agosto alle 5, con l’esibizione di Guido Di Leone alla chitarra e Francesca Leone alla voce. La rassegna partirà il 27 luglio con il concerto di Senza_Cri, la giovane cantautrice brindisina vincitrice di Area Sanremo nel 2021 e finalista di Sanremo Giovani dello stesso anno. Quindi, venerdì 4 agosto ci sarà “Mito in fabula”, in cui l’attore Enrico Lo Verso racconterà storie legate all’universo delle Metamorfosi di Ovidio. Venerdì 11 agosto spazio al Trio Felix, composto da Marilena Gaudio (soprano), Giacomo Piepoli (clarinetto) e Flavio Peconio (pianoforte). Il 18 agosto sarà la volta di SudesTrio, con Vince Abbracciante alla fisarmonica, Giorgio Vendola al contrabbasso e Fabio Accardi alla batteria, che suonerà un repertorio fatto di jazz, tango, samba, colonne sonore. Quindi, lunedì 21 agosto ci sarà “ImproShow”, uno spettacolo di improvvisazione teatrale a cura della compagnia Improvvisart. La rassegna si chiuderà con “Discorso sul Mito. Il ritorno di Ulisse in patria”, venerdì 25 agosto: un solo attore, Vittorio Continelli, accompagnato da un musicista, racconterà le storie dell’eroe greco.

