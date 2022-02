Commento offensivo sui social contro Barretta: condannata per diffamazione a mezzo stampa una donna di Brindisi

Era stata denunciata per un commento pubblicato su facebook, ritenuto offensivo nei confronti di un'impresa salentina.

Il post pubblicato sui social

Una donna di Brindisi ha patteggiato la pena di due mesi di reclusione per diffamazione a mezzo stampa. La pena è stata sospesa. La donna aveva commentato sul social un servizio televisivo, facendo riferimento all'impresa Barretta, che gestisce i rimorchiatori del porto di Brindisi, con frasi ritenute lesive dell'onore e della reputazione della stessa.

«Subito dopo la lettura del post l'impresa Barretta si è rivolta al proprio avvocato - si legge in una nota - che ha querelato l'autrice del post, espresso in maniera triviale fuori dai limiti di continenza e moderazione». A seguito di decreto di citazione in giudizio è stato fissato il processo: il giudice monocratico Simone Orazio ha emesso sentenza di patteggiamento. L'imputata è stata anche condannata al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile.