Un colpo di pistola: 27enne ferito mentre era in scooter

E' rimasto ferito all'altezza delle gambe, dopo essere stato colpito con un colpo di pistola, un 27enne di Brindisi che nel primo pomeriggio di oggi, tra le 13.30 e le 14, stava percorrendo con uno scooter via Francesco De Pinedo: una traversa di via Duca degli Abruzzi, al quartiere Casale.

Il racconto della vittima

Il giovane, come poi ha raccontato agli investigatori della Squadra mobile, si trovava a bordo di uno scooter (da solo) quando - improvvisamente - ha sentito i pantaloni bagnarsi e tingersi di rosso lungo tutta la gamba interessata.

Una ferita che ha immediatamente allarmato il giovane (che ha alle spalle precedenti di polizia), tant'è che sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 per il trasporto presso il Pronto soccorso dell'ospedale “Perrino”.

Qui, i medici hanno poi accertato che si trattava di una ferita provocata da un'arma da fuoco che, per fortuna, non ha raggiunto alcun organo vitale, ma che ha visto sottoporre il 27enne a un'immediata operazione per l'estrazione del proiettile. Il colpo di pistola sarebbe forse partito da un'arma di piccolo calibro. Ora, ogni singolo dettaglio su questo misterioso ferimento, tra cui il motivo dell'agguato e la persona che ha teso quella “trappola” al giovane, sono in avvio di accertamento.

Le indagini

Come raccontato dalla vittima, il colpo di pistola sarebbe partito dal “nulla” in quel tratto di via De Pinedo: un “tiro al bersaglio (avvenuto quindi in corsa) che poteva avere risvolti drammatici se la traiettoria di quel proiettile avesse raggiunto gli organi vitali. Un episodio che lascia molti dubbi, al momento.