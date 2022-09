Tra le bancarelle del Food Festival per rubare. Il ladro fugge via con 600 euro

Tra leccornie di ogni tipo in bella mostra su bancarelle e stand allestiti dalle attività ristorative al Ceglie Food Festival c’è chi non ha saputo resistere a ben altro. Ne è dimostrazione quanto accaduto domenica sera, in occasione dell’ultimo appuntamento con la manifestazione enogastronomica di punta del cartellone estivo cittadino.

L'episodio

Approfittando della confusione, un uomo si è avvicinato ad un banco allestito all’esterno di un locale di corso Garibaldi, dove si preparavano succulenti panini con la porchetta, e ha arraffato il borsello del titolare con all’interno l’incasso per poi dileguarsi tra la folla. Quando il commerciante si è accorto del furto, dopo attimi di concitazione, non ha potuto fare altro che rivolgersi ai carabinieri, tra tanta rabbia e delusione.



In seguito a segnalazione e denuncia, i militari hanno avviato le indagini del caso. E, secondo quanto è stato possibile apprendere nella giornata di ieri, l’autore del colpo sarebbe stato già identificato. Ad aiutare le forze dell’ordine sarebbero state le immagini delledel servizio di videosorveglianza che controlla corso Garibaldi. Infatti, i fotogrammi analizzati avrebbero rivelato in modo chiaro il volto di colui che si è avvicinato al banco del commerciante, ha afferrato il borsello – cassa in cui si trovavano circa 600 euro ed è fuggito verso piazza Plebiscito.



L’ultima serata del Ceglie Food Festival doveva chiudere nel migliore dei modi un’estate di ripresa per le attività ristorative del borgo antico dopo il periodo nero delle restrizioni dettate dalla pandemia e dalla conseguente emergenza sanitaria. Ma questo episodio ha lasciato l’amaro in bocca ai ristoratori cegliesi perché ancora una volta nel giro di poco tempo sono finiti nel mirino di chi pensa di farla franca mettendo le mani sul frutto di ore di lavoro, sacrificio e impegno.