Cantieri bloccati, asfalto sconnesso e incroci a rischio: slalom sulle vie del mare

Asfalto dissestato, strade strette, pericolosi incroci poderali, segnaletica a volte nascosta dalla ruggine dei pannelli o dai rani di alberi che nessuno ha tagliato. Da Fasano a Torchiarolo, fino all’entroterra di San Pancrazio o Erchie si monitorano le strade provinciali, la grande rete che collega i paesi e che d’estate si trasforma nella “via del mare”. Si è calcolato che per la messa in sicurezza delle arterie servono otto milioni di euro, una disponibilità finanziaria che sarebbe disponibile.Qualcosa si muove, nonostante ristrettezze economiche e lungaggini burocratiche. Inaugurata nei giorni scorsi la rotatoria realizzata in corrispondenza dell’intersezione tra la Strada Provinciale Francavilla Fontana – Sava e la Strada Provinciale numero 55. Si tratta di un intervento che ha previsto l’eliminazione del preesistente incrocio a raso, regolato fino a quel momento da un impianto semaforico, attraverso la costruzione della rotatoria e le relative isole di canalizzazione. L’opera rientra nella più generale programmazione provinciale di eliminazione delle criticità esistenti nella rete viaria provinciale. Il progetto, afferente al secondo piano nazionale Sicurezza Stradale, ha previsto un importo complessivo di 250mila euro di cui 190mila specificatamente per i lavori a base d’asta, 6mila per gli oneri di sicurezza e 54mila a disposizione della stazione appaltante per imprevisti, incentivi di progettazione e oneri fiscali. Il punto specifico dell’incrocio è stato caratterizzato, prima dei lavori, da una scarsa visibilità che non consentiva di effettuare agevolmente e in sicurezza le manovre di svolta. La rotatoria, a questo punto, innalza il livello di sicurezza garantendo anche una limitazione di velocità in prossimità dell’incrocio. I lavori furono aggiudicati e consegnati lo scorso 23 gennaio alla “Ditta Costruzioni Generali Di Santo” di Andria per un importo complessivo di