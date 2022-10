Blitz dei finanzieri contro lo spaccio di droga: controlli anche al parco del Cillarese

Blitz dei finanzieri presso il parco del Cillarese: il fiuto dei cani antidroga “Ghigo” e “Gin” ha permesso di scoprire nei giorni scorsi un’attività di spaccio nella zona interna del polmone verde che da via Provinciale per San Vito si dilunga verso il ponte sulla statale per Bari e Lecce. All’autorità prefettizia sono stati segnalati alcuni giovani in possesso di circa 5 grammi di hashish, 8 grammi di marijuana e 9 spinelli già confezionati.

Il bilancio

Negli ultimi mesi estivi, in particolare, l’allarme droga in città e nel resto della provincia ha avuto come punto di riferimento i luoghi dediti al turismo e alla movida: le Fiamme Gialle del Comando di via Nicola Brandi hanno effettuato (anche presso le località marine e diverse piazze) 40 interventi, riuscendo a sequestrare - in totale - 170 grammi di droga, tra hashish, marijuana e cocaina, e segnalare 35 persone come assuntori di stupefacenti.

I vari controlli antidroga sono stati eseguiti con le unità cinofile della compagnia pronto impiego di Brindisi e hanno interessato tutto il territorio provinciale, nelle diverse fasce orarie della giornata, nei luoghi di maggior aggregazione tra i giovani e nelle aree a maggiore vocazione turistica.

I finanzieri hanno effettuato una serie di attività finalizzate al contrasto dei traffici illeciti con particolare riguardo al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto da parte dei giovani. Parte infatti da qui il blitz avvenuto presso il parco del Cillarese, dove molto spesso si ritrovano ragazzi (tra cui molti studenti minori) che si appartano in luoghi dove non è facile arrivare a bordo delle auto. Il controllo con i cani antidroga “Ghigo” e “Gin” ha però permesso di intercettare alcuni giovani, trovati in possesso di circa 5 grammi di hashish, 8 grammi di marijuana e 9 spinelli già confezionati. Quantità minime, ma un vero e piccolo “bazar” della droga che da quelle parti ha fatto scattare un chiaro campanello d’allarme: un’attività di spaccio che ora verrà monitorata anche da altre forze dell’ordine. L’area a verde attraversata dal canale Cillarese è meta di tantissima gente nel corso della giornata, ma con la ripartenza della scuola (e la vicinanza con molti istituti superiori che si trovano dislocati a poca distanza verso il quartieri Paradiso e Casale) al mattino si possano incontrare studenti di ogni età lungo i vari viali.



Una presenza che spesso si riscontra anche all’interno di un altro parco della stessa zona: l’ex collegio navale Niccolò Tommaseo. Prima dell’estate, un “patto per la sicurezza” (sottoscritto a fine maggio presso la prefettura di Brindisi da tutte le forze dell’ordine) era nato non a caso per cercare di contrastare spiacevoli fenomeni nelle aree della movida, facendo fronte - con equipaggi dedicati al controllo del territorio - che prevedevano anche il coinvolgimento di unità cinofile antidroga e personale in borghese. Un protocollo che ha toccato vari aspetti della quotidianità dell’estate 2022, tra cui il possesso di droga e di ogni genere, con la segnalazione di 35 persone come assuntori di stupefacenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA