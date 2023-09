Anziano investito dall'auto pirata, il parroco ai funerali: «Prego per la vittima e per chi ha commesso l'imprudenza»

L'ultimo saluto a Rino Taurisano, il pensionato 82enne travolto e ucciso da un'auto pirata a Brindisi, in viale Togliatti. Il rito funebre si è celebrato stamane nella chiesa San Carlo di Gesù, nei pressi del seminario di via peschiera, al quartiere Santa Chiara. Le parole del parroco don Vito Paparella durante l'omelia: “Prego per la vittima, che è già accanto a Nostro Signore, ma anche per chi ha commesso l'imprudenza. Inoltre una preghiera anche per gli organi preposti alla sicurezza stradale”.

La tragedia

Il drammatico incidente è accaduto domenica scorsa, di sera. ll 32enne è stato rintracciato nella notte tra domenica e lunedì, dopo che nell'immediatezza dell'investimento non si era fermato a prestare soccorso alla vittima. Dalla visione delle telecamere della zona gli agenti della polizia locale di Brindisi e i poliziotti della sezione volanti della Questura hanno acquisito la targa dell'auto e poi individuato il conducente. Lo stesso mezzo è stato sequestrato per ulteriori accertamenti.