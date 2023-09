A fuoco un'auto: l'intervento dei vigili del fuoco evita il peggio

Incendio nella notte a Brindisi. Intorno alle 03.15, una squadra del Comando di Brindisi è intervenuta in via Nicola Brandi per un rogo di un'auto posteggiata all'interno di un cortile privato. Grazie all'intervento della squadra, l'auto è stata spenta e l'intera area messa in sicurezza. Sulla scena c'erano anche gli agenti della polizia di Stato per i compiti di propria competenza.