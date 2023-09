Brindisi, in arrivo al porto 471 migranti (295 i minori) sulla nave ong Geo Barents

E mentre il governo italiano preannuncia provvedimenti straordinari per contenere gli arrivi dei migranti e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, sono a Lampedusa dopo l'arrivo di migliaia di profughi negli ultimi giorni, c'è la notizia dello sbarco a Brindisi di 471 migranti, tra cui 205 minori, salvati nelle ultime ore dalla nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere. L'approdo è previsto tra martedì e mercoledì prossimi.

Gli altri arrivi

Si tratta del sesto sbarco al porto di Brindisi di una nave delle Ong, l'ultimo risale al 27 agosto con 168 migranti, di cui 110 minori.

Il 6 agosto la Open Arms trasportò fino alla banchina di Sant'Apolinnare 194 persone (59 minori. Gli altri arrivi sono tutti recenti: il 9 luglio, 299 persone; il 7 aprile, 399 persone; e il 9 maggio, 26 persone.

Centri di accoglienza

Brindisi, è evidente ormai, è stato indicato dal governo italiano uno dei porti sicuri per le navi delle Ong che salvano le vite dei migranti in fuga dalla povertà e dalle guerra, con in tasca la speranza di ricostruirsi certezze efuturo nel mondo occidentale. Anche per questo nei mesi scorsi si è aperto il dibattito sulla possibilità di creare un centro di accoglienza e di smistamento. Tipologia di struttura nell'agenda di domani del governo Meloni, per gestiire la transizione in Italia dei migranti: «C’è preoccupazione per il numero di migranti in continuo aumento, soprattutto in considerazione del fatto che si tratta di minori non accompagnati», le parole del sindaco di Brindisi, Pino Marchionna, dopo l'ultimo sbarco. «Le strutture di accoglienza sono allo stremo e da soli non ce la possiamo fare. Condivido l’appello – ha specificato il primo cittadino - che il governo ha rivolto alla Ue: siamo di fronte a un fenomeno epocale che va affrontato con un approccio e mezzi straordinari».