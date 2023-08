Nave di soccorso salva oltre 160 migranti: il porto di destinazione è Brindisi

La nave di ricerca e soccorso, Geo Barents, ha di recente svolto dei salvataggi nella zona Sar libica. La nave di soccorso di Medici Senza Frontiere ha assistito 168 persone che viaggiavano su due gommoni sovraffollati.

🟢Update



The #MSFteam has successfully conducted two rescue operations in the Libyan Search and Rescue region. A total of 168 women, men and children have been successfully rescued from two different overcrowded rubber boats. pic.twitter.com/SDxAxhh7V3

— MSF Sea (@MSF_Sea) August 24, 2023