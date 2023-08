Dalla Geo Barents sbarcano i migranti, tra loro anche 43 minori

È giunta questa mattina nel porto di Bari la Geo Barents, la nave di Medici senza frontiere che nei giorni scorsi, nel Mediterraneo, ha soccorso 55 migranti in difficoltà. Tra i migranti in fuga anche 43 minorenni non accompagnati. La nave dopo l'attracco ha iniziato le operazioni di sbarco. I ragazzi hanno raccontato di aver subito violenze e stupri durante il viaggio in Africa.

I soccorsi

Nel porto gli uomini delle forze di polizia e gli operatori che si sono occupati dei primi controlli e delle procedure di accoglienza dei migranti. Tra loro, come si è detto, ci sono decine di minorenni che hanno affrontato da soli il viaggio lastricato di sofferenza e, in alcuni casi, anche da violenza.

Le storie

A bordo, secondo quanto riferito dall'equipaggio di Medici senza frontiere, c'è una ragazzina di soli 15 anni che ha detto di aver

attraversato da sola la Mauritania, l'Algeria e la Tunisia

subendo stupri e patendo la fame.

Ma anche un 16enne, fuggito dal Sudan sconvolto dalla guerra che ha rivelato di aver trascorso la prigionia nei campi libici dove è stato sottoposto a violenze di vario tipo. Il ragazzo sarebbe fuggito per evitare di essere costretto a imbracciare le armi. «È fuggito verso la Libia dove ha subito non soltanto violenze fisiche in un centro di detenzione ma, poiché non poteva pagare per uscire, è stato costretto al lavoro forzato» - hanno spiegato dal team di Medici senza frontiere.