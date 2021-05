Sei arresti per furto di gasolio: era destinato alla centrale Enel di Cerano. Il blitz

Per furto di gasolio destinato alla centrale Enel di Cerano, i carabinieri di Brindisi hanno eseguito, a Taranto e provincia (Massafra, Palagianello e Monteiasi), un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip presso il Tribunale di Brindisi su richiesta della procura della Repubblica, nei confronti di sei persone, indagate per furto aggravato di gasolio, con le aggravanti di aver commesso il fatto avvalendosi di mezzi fraudolenti, su carburante destinato a pubblico servizio nonché sottratto a infrastrutture indispensabili per il funzionamento dell’impianto di produzione di energia elettrica.

I fatti risalgono al 15 ottobre 2020 e sono accaduti a Tuturano (Brindisi). I dettagli dell'operazione saranno resi noti nelle prossime ore.