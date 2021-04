Auto si ribalta sulla statale, grave una donna

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio lungo la statale 7 in territorio di Brindisi, dove un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltata. La donna che era al volante ha riportato gravi ferite. Sul posto sono giunte unità del 118 e della Polstrada del capoluogo. La signora è stata condotta presso l’ospedale “Perrino” di Brindisi in codice rosso.

La dinamica

Una Nissan condotta da una signora, giunta nei pressi dello svincolo per Restinco, ha sbandato e si è ribaltata. Ha strisciato lungo la carreggiata e poi si è fermata. Fortunatamente nessuna delle auto che seguivano gli è finita addosso. La signora che era alla guida è rimasta all’interno. È stato lanciato l’allarme e sul posto è giunta la polstrada e un’unità del 118 di Brindisi. I soccorritori hanno estratto la donna dall’auto e adagiata su una barella. Quindi i sanitari l’hanno visitata, riscontrando diversi traumi tipici dei sinistri stradali. Con celerità l’hanno trasferita, in codice rosso, presso l’ospedale “Perrino” di Brindisi. Qui è stata sottoposta ad accertamenti diagnostici e strumentali che hanno confermato alcuni importanti traumi riportati nel sinistro. Pertanto è stata ricoverata per ulteriori accertamenti. Intanto, sulla statale 7 si è formato un lungo serpentone di auto. Ed è proprio nella coda automobilistica che si è verificato un tamponamento a catena tra alcune auto. Sul posto è giunta la polizia locale di Brindisi che lo ha rilevato. Anche qui sono stati avviati accertamenti per stabilire le rispettive responsabilità.