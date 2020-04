Svolta a Brindisi, il Cillarese resta aperto per i ragazzi affetti da autismo

Una buona notizia per chi deve fronteggiare l'autismo con le restrizioni del coronavirus arriva da Brindisi, dove il Comune ha deciso di aprire un parco pubblico - il Cillarese - e di metterlo a disposizione, pur nelle restrizioni previste dalle norme per la limitazione del contagio da Coronavirus, delle persone affette da autismo. In particolare sarà aperto ogni giorno dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18. Le persone affette da autismo potranno andarci con un solo accompagnatore, dovranno portare con loro l'autocertificazione obbligatoria e un certificato medico che attesti la diagnosi di autismo.

Una decisione arrivata a poche ore dall'appello lanciato da una mamma per raccontare la realtà quotidiana delle famiglie che convivono con l'autismo.



«È di poche ore fa la notizia che il nostro appello è stato ascoltato - scrive Stefania, che aveva sensibilizzato le Approfittoistituzioni su questo problema nel problema - subito per ringraziare il Sindaco Riccardo Rossi e l’amministrazione comunale tutta. Ho voluto raccontare le difficoltà del mio bambino ma ho raccontato le difficoltà di tanti bambini e ragazzi con autismo e per le loro famiglie - prosegue. Parlo a nome mio, Stefania, mamma di Antonio, ma mi sento di parlare a nome di tutte le famiglie, e soprattutto a nome dell’associazione “Il bene che ti voglio”. Con questa misura - conclude - possiamo finalmente sperare di andare incontro ad alcune esigenze indispensabili per la condizione dei nostri ragazzi».«Mi sento di ringraziare di cuore a nome di tutte le famiglie e dell’associazione “Il Bene che ti voglio” il Quotidiano di Puglia per aver da subito ascoltato al mio appello è per la sensibilità dimostrata - aggiunge la giovane mamma brindisina -. Approfittando del momento vi auguriamo una Buona Pasqua».