Un'antica strada romana diventa area parcheggio: «La Soprintendenza intervenga»

Un'antica strada romana trasformata in parcheggio. La pesante denuncia arriva da Vito Bianchi, archeologo e consigliere comunale del movimento in Comune di Fasano, in provincia di Brindisi.«Cosa fare del tracciato di un'antica strada romana che, vicino a Egnazia , corre a ridosso del mare fra Savelletri e Torre Canne per almeno cinquanta metri? dichiara Bianchi - Ci si parcheggia sopra con le autovetture, ovviamente, e la si lascia in preda alle erbacce e alla plastica degli incivili. Purtroppo, nel territorio di Fasano, è questa la fine di alcuni beni culturali. Ed evidentemente chi governa la città non ha a cuore storia e il paesaggio dei luoghi. Perché non è nemmeno una questione di ignoranza, ma proprio di insensibilità. Ho personalmente e ufficialmente informato l'amministrazione comunale di Fasano della questione, con un'apposita interrogazione in consiglio comunale, mesi fa. Nella circostanza, sottolineai che ci sarebbe chi, come la sezione fasanese della Lega Navale Italiana intenderebbe tutelare l'antica strada a proprie spese, pulendo e delimitando l'area interessata dal rinvenimento. Insomma, ci sarebbe la possibilità di recuperare il bene culturale con l'opera di volontariato di un'associazione che si è messa a disposizione per valorizzare un pezzo del patrimonio archeologico fasanese. In particolare, la Lega Navale si è dichiarata disponibile a realizzare opere di ripulitura del tracciato viario tramite l'asportazione del materiale incoerente presente, con una recinzione da conseguire mediante paletti dotati di base, semplicemente appoggiati e con relative catenelle di collegamento, oltre alla sistemazione di una piccola targa su piedistallo con le indicazioni storiche e culturali necessarie a una migliore fruizione del sito, e questo, si badi, senza alcun aggravio di spesa per l'ente pubblico».Ma, a detta del consigliere Bianchi, ormai da tempo all'opposizione, sia al sindaco Francesco Zaccaria che al suo assessore alla Cultura e Turismo Cinzia Caroli, tutto ciò non interessa, nonostante l'intervento di salvaguardia sia gratuito.«Ci è stato risposto che lì vicino passerà, prima o poi, una pista ciclabile, e allora si vedrà il da farsi, secondo l'illuminato giudizio del primo cittadino va ancora giù duro Bianchi -. Fatto sta che neanche gli esperti che stanno approntando la pista ciclabile, in Regione Puglia, parrebbero a conoscenza dell'antica carreggiata stradale. Peraltro, la situazione è stata dal sottoscritto debitamente segnalata a Soprintendenza archeologica e Polo Museale».«Sperando che gli organi ministeriali, almeno loro - prosegue - possano intervenire al più presto, stante l'insipienza di chi attualmente governa il Comune di Fasano, nel cui territorio ricade la strada. L'abbandono di un asse viario bimillenario è infatti il sintomo di quanta considerazione il sindaco Zaccaria e i suoi sodali annettano al patrimonio storico, archeologico e culturale del comprensorio fasanese. Eppure, l'antica viabilità rappresenta uno degli elementi caratterizzanti e di più immediata percezione della storia e dell'archeologia di un territorio, come documentato anche da recenti studi riguardanti la Via Minucia, un'antica strada evolutasi successivamente, fra l'età antica e il Medioevo, prima in Via Traiana e poi in Via Francigena. Per non dire che il 2019 è l'anno dello Slow Tourism, il turismo lento, che privilegia proprio gli antichi percorsi viari. Ma niente: purtroppo, pare che al Municipio di Fasano, sede dell'amministrazione comunale, di queste e altre cose non si sappia nulla».