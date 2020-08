Aggredita da un rottweiler: paura per una donna in pieno giorno

Una donna è stata aggredita questa mattina da un rottweiler privo di guinzaglio e museruola. E' accaduto a Brindisi, in via Pontinia. Intorno alle 9 la donna si trovava nei pressi della sua abitazione, quando all'improvviso ha visto un cane di grossa taglia avventarsi contro di lei e strapparle la maglietta. Ad accorgersi di quanto accaduto una zia della malcapitata, che ha iniziato a urlare, facendo scappare l'animale e permettendo alla nipote di mettersi in salvo. Sul posto è arrivata nel giro di pochi minuti un'ambulanza: i sanitari, fortunatamente, non hanno riscontrato ferite sulla donna. Alla proprietaria del cane, tuttavia, è stata inflitta una multa di 50 euro dagli agenti della polizia locale, poiché il cane non era al guinzaglio. © RIPRODUZIONE RISERVATA