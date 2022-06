Truffa come nel film di Totò: occupa una casa, si spaccia per il proprietario e la affitta agli stranieri

No, non è una scena di “Totòtruffa”, film in cui il principe della risata prova a vendere la Fontana di Trevi di Roma. La storia è vera: un uomo ha occupato una casa nella Capitale, approfittando del fatto che il legittimo assegnatario era in ospedale, e l'ha affittato a degli stranieri.

Per questa vicenda degna di un film, un 40enne è stato denunciato all'autorità giudiziaria per truffa, furto e sostituzione di persona, dopo un'indagine della polizia locale di Roma Capitale: è stato poi scoperto che si era rifugiato in Puglia.

APPROFONDIMENTI LE INDAGINI Truffa bonus facciate e crediti fittizi: sequestro preventivo di 140... IL CASO Assenteismo in ospedale del Barese: anche sette primari a processo... L'INCHIESTA Truffa sulle spese legali della Regione, sequestrato un milione di...

Si era spacciato per il legittimo proprietario

L'uomo, rintracciato a Trani, avrebbe approfittato dell'assenza da una casa dell'Ater del legittimo intestatario, ricoverato in ospedale per sottrargli l'immobile e affittarlo, spacciandosi per lui. Il quarantenne, dopo aver pubblicato annunci sui siti web più conosciuti per gli affitti, utilizzando false credenziali, è riuscito a portare a termine la truffa, ingannando due cittadini stranieri che, ignari di tutto, hanno iniziato a pagare mensilmente una quota per la casa, nel quartiere Prenestino.

Sono stati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, V Gruppo Prenestino, a scoprire il raggiro, a seguito di indagini partite dopo aver accertato le prime anomalie relative all'occupazione dell'alloggio