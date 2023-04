Un tasso a spasso nel Castello di Barletta: l'animale si era rifugiato nei bagni. Ritrovato dagli operatori di sicurezza

Si è conclusa nel migliore dei modi la disavventura di un tasso trovato all’interno dei locali adibiti a toilette nel castello di Barletta. E' accaduto nella serata di ieri, 25 aprile: a fare la scoperta sono stati i funzionari della Vegapol che come di consueto erano impegnati nel servizio di controllo del maniero. Non appena si sono accorti della presenza del mammifero di specie protetta, si è provveduto ad allertare il comando carabinieri forestali ed attivare il Nucleo Operativo Recupero e Tutela Fauna Selvatica che è intervenuto nell’immediato.

L’animale, spaventato dalla situazione in cui si è trovato, è stato prelevato con le dovute accortezze dagli addetti al recupero e trasportato presso l’Osservatorio Faunistico Regionale di Bitetto, in provincia di Bari. Il tasso sarà sottoposto ad una attenta visita e se il suo stato di salute risulterà ottimale sarà rimesso in libertà nel suo habitat naturale.