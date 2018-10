Carcassa in decomposizione trovata attaccata ad un treno Mistero: i resti di un bambino o di un animale?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È mistero sul ritrovamento di questo pomeriggio di una carcassa di circa 40 centimetri annerita e in avanzato stato di decomposizione e attaccata ad una grata di una carrozza di treno arrivato da Milano e parcheggiato in un deposito dello scalo ferroviario di Surbo e in manutenzione, prima della ripartenza prevista per questa sera. La scoperta è stata fatta nel primo pomeriggio dal responsabile del personale addetto alla manutenzione che ha avvertito subito i carabinieri della Compagnia di Lecce, intervenuto sul posto insieme ai militari della locale stazione. I primi rilievi sono stati eseguiti dai militari dell’Arma e da un veterinario.Solo domani il magistrato di turno affiderà l’incarico al medico legale per cercare di capire si possa trattare di resti umani o di animale. Intanto i resti ritrovati sono stati sequestrati e trasferiti presso l’obitorio del Vito Fazzi di Lecce.