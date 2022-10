Stadio Puttilli, i tifosi vogliono l'intera gradinata. Si lavora ad una soluzione

«Sindaco, riapri la gradinata». Una richiesta, quasi un ritornello, che si può ascoltare girando per le strade di Barletta e anche oltre, visto che qualcuno ha voluto ricordare l'incombenza a Cosimo Cannito anche a ridosso dello streaming della conferenza stampa romana di presentazione della mostra di Giuseppe De Nittis a Washington. Quella dello stadio Puttilli, è un'odissea che non vuole finire mai. I grandi risultati della squadra di calcio, prima in classifica dopo 5 giornate del girone H di serie D, uniti alla voglia della cittadinanza di fruire del proprio impianto chiuso per sette anni hanno riacceso i riflettori su una vicenda che sembrava aver trovato la sua fine nel weekend tra il 10 e l'11 settembre. In quei giorni, con il Mennea day e la partita di calcio tra Barletta e Molfetta, lo stadio intitolato al due volte campione italiano di marcia (1938 e 1947 ndr) aveva finalmente riaccolto il pubblico sugli spalti.



Tutto finito? Macché. Il problema è ora quello della capienza. Quella attuale è di 4878 spettatori così suddivisi: 1.923 posti a sedere in curva nord, 1.566 in tribuna autorità coperta, 1.364 in curva sud, 25 posti per i diversamente abili. Numeri importanti, ma ben inferiori rispetto agli 8449 totali, tanto che nelle appena due gare casalinghe giocate dal Barletta 1922 è stato registrato il sold out con biglietti esauriti in poche ore, esattamente come è avvenuto anche per la partita in programma domenica contro il Martina Franca.



La grande richiesta inevasa di tagliandi, ha portato alla forte reazione della cittadinanza che ha cominciato a chiedere a gran voce la riapertura del settore Gradinata con i suoi ben 2351 posti a sedere. Cosa manca perché questo avvenga? Per poter fruire dell'intero settore, servirebbero i tornelli elettronici resi necessari per l'applicazione della legge Pisanu che li impone per impianti con capienza superiore ai 7000 posti. Il costo di questi tornelli, non è inferiore a 100mila euro e rappresenta di certo uno scoglio importante da aggirare. Contestualmente, ci sarebbe l'ipotesi di una riapertura parziale del settore, ma questo necessiterebbe dell'applicazione del piano antifumo degli spogliatoi (attualmente mancante) e dell'installazione di un bruco per l'accesso al campo sempre dagli spogliatoi. Questi due interventi, sembrerebbero più praticabili e consoni alle direttive di sicurezza.



L'altra ipotesi per accogliere maggior pubblico barlettano era, infatti, quella di collocare i tifosi in una curva sud da dividere con gli ospiti grazie a un cordone di steward e forze dell'ordine. Questa soluzione è naufragata in partenza vista l'impossibilità di separare gli accessi al settore. Sindaco e società hanno diramato un comunicato congiunto nel quale si invitano i tifosi ad avere pazienza «tenendo conto - si legge - del grande sforzo compiuto dall'amministrazione per restituire a tutta la città un gioiello come il nostro Puttilli, e della società sportiva per allestire una squadra competitiva».

Cannito e la società presieduta da Mario Dimiccoli, hanno assicurato il massimo impegno per raggiungere l'obiettivo.

V. Min.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA