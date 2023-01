Schianto tra tre auto sulla Provinciale, migliorano le condizioni dei sette feriti

Migliorano le condizioni delle sette persone ferite nell'incidente che ieri è costato la vita a due persone lungo la strada provinciale che collega Andria a Trani. Tre le auto coinvolte - una Fiat Punto, una Opel e una Kia Sportage - che per cause ancora da stabilire si sono scontrate.

Le condizioni dei feriti

Una ragazza di vent'anni, dopo essere stata trasportata all’ospedale “Dimiccoli” di Barletta è stata trasferita nel reparto di chirurgia toracica del policlinico Riuniti di Foggia per un trauma toracico; una 22enne ha riportato un trauma toracico e la dissezione della aorta e da Barletta è stata trasferita al Policlinico di Bari dopo che i medici l’hanno stabilizzata. Una 21enne con trauma cranico che è adesso nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale “Bonomo” di Andria e mercoledì sarà operata per una frattura della vertebra; un 21enne è stato visitato in pronto soccorso dove i medici gli hanno riscontrato diverse fratture, tra cui una importante al bacino.

Nell’ospedale andriese è ricoverato anche un altro dei feriti privo di documenti e che si trova in rianimazione con trauma cranico e toracico. All’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Bisceglie invece è stato portato dal 118 un 22enne per una emorragia cerebrale, ma le sue condizioni hanno spinto i medici a trasferirlo in neurochirurgia ad Andria, ospedale in cui si trova in osservazione anche un 18enne per traumi alla testa. Per alcuni di loro è stata sciolta la prognosi.

Le vittime

Le vittime sono Alessio Beneloucif di 30 anni e Giuseppe Matera di 22 entrambi di Andria, le vittime dell’incidente stradale avvenuto intorno alle 4 del mattino di oggi sulla provinciale 130. Altre sette persone sono rimaste ferite e sono tutte ricoverate in prognosi riservata.

Le indagini

Secondo quanto emerge dai primi rilievi effettuati dagli agenti della polizia di Stato, una delle auto – la Opel – avrebbe effettuato un sorpasso azzardato sfiorando la vettura che proveniva dal senso di marcia opposto che sarebbe finita fuori strada. L’altra macchina – la Punto – sarebbe stata travolta in pieno tanto che nell’impatto è rimasta completamente schiacciata. Alcuni dei giovani rimasti coinvolti nell’incidente rientrava da una serata trascorsa in una discoteca di Bisceglie.