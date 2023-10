Puglia, Riccardo Scamarcio apre un ristorante d Andria: era la casa della nonna

La casa della nonna trasformata in un ristorante: è l'ultima impresa di Riccardo Scamarcio che insieme ai suoi due fratelli hanno aperto ad Andria il "Club64" al civico 83 di Via Bologna. Un ristorante con annesso B&B (quattro in tutto le camere) che l'attore e produttore cinematografico, oroginario di Andria, ha aperto con i suoi fratelli, Nico ed Ella. Attivo già dallo scorso mese di marzo ora il concept è stato rivoluzionato dallo chef stellato Franco Ricatti che punta ad un salto di qualità. Ambiente minimal che guarda agli anni '30 il ristorante porta la firma dell'architetto Stefania Miscetti che ne ha curato le rifiniture.

Un luogo del cuore per l'attore che ha trascorso gran parte della sua infanzia nella casa dei nonni rinata sotto una nuova veste. In cucina le mani esperte dello chef Giuseppe Scarcelli e della sua brigata.