Travolta da un'auto all'uscita da scuola: grave una bambina di 10 anni

Ultimo aggiornamento: 18:45

Investita all'uscita dalla scuola elementare e ricoverata d'urgenza con un trauma cranico: vittima dell'ennesimo incidente, una bambina di 10 anni, travolta mentre attraversava sulle strisce pedonali appena fuori dalla scuola primaria Aldo Moro, in via Nenni, ad Andria La piccola, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, si trovava nel pieno dell'attraversamento, insieme a tre amichette e alla presenza di un vigile. La donna alla guida dell'auto che l'ha investita, una Toyota Yaris, si è fermata a prestare soccorso. Sul posto, un'ambulanza del 118 che ha accompagnato la bambina in ospedale. La madre della piccola ha avuto un malore, subito dopo l'accaduto.