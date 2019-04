A due anni sola per strada: rischia di essere travolta dalle auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era da sola per strada e un automobilista di passaggio, allarmato, ha immediatamente allertato i soccorsi. Brutta avventura per una bimba di due anni sfuggita al controllo dei genitori e della sua famiglia di San Pietro Vernotico. Un passante ha notato una bimba molto piccola sola, in un giardino privato senza recinzione che si avviava verso la strada a rischio di essere investita dalle macchine di passaggio, e senza esitare ha composto il numero di emergenza 112. La chiamata alla centrale ha smistato la telefonata verso la locale stazione dei carabinieri e la pattuglia di servizio si è avviata immediatamente verso il luogo indicato. Al loro arrivo la bimba non c'era più ma c'erano tutte le indicazioni utili per risalire alla famiglia della piccolina che, fortunatamente, era stata recuperata dai genitori.Giunti nei pressi dell'abitazione, i militari hanno verificato che la minore era al sicuro con i genitori ma non hanno potuto fare a meno di segnalare l'accaduto. I fatti si sono svolti nel pomeriggio di sabato ma solo ieri ne è stata data comunicazione n dopo le valutazioni del caso. I carabinieri non hanno proceduto con una denuncia nei confronti dei genitori negligenti, ma si tratterebbe invece di segnalazione al tribunale dei minori. I carabinieri della Stazione di San Pietro Vernotico al termine degli accertamenti hanno deferito in stato di libertà una coppia di giovani coniugi del luogo per il reato di abbandono di minore si legge in una nota dell'Arma.La figlia della coppia in questione, stava giocando in un giardino pertinente l'abitazione di residenza privo di recinzione, adiacente a una strada pubblica con transito di autovettura con una concreta situazione di pericolo. La bambina mentre era in giardino, si sarebbe allontanata per circa 200 metri dal giardino, per poi essere ritrovata, fortunatamente illesa, sul ciglio della strada da un automobilista di passaggio che ha subito allertato i carabinieri. Una situazione che ha allarmato non poco gli interessati alla brutta avventura che si è vissuta soprattutto per quello che sarebbe potuto accadere.I carabinieri specificano che al fine di porre maggiormente l'accento a tutte quelle disattenzioni degli adulti nei confronti degli infanti, giova in questo contesto sensibilizzare l'opinione pubblica richiamando anche l'attenzione sulle numerose situazioni che hanno riguardato l'abbandono involontario dei minori all'interno delle auto in condizioni climatiche particolarmente ostili, che in alcuni casi ha portato a conseguenze drammatiche. Proprio per questo motivo e per ridurre al massimo le conseguenze derivanti da tali condotte, il legislatore ha avviato l'iter per l'approvazione di una modifica all'articolo 172 del codice della Strada che, se non vi saranno correzioni al testo, dal 1° luglio prossimo diverrà effettiva. Sarà introdotto in sostanza l'utilizzo obbligatorio di seggiolini muniti di dispositivi elettronici acustici e luminosi che segnalano la presenza del bambino a bordo dei veicoli anche quando si spegne la vettura.