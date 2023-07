Due cadaveri trovati in una casa: è giallo. Sarebbero di madre e figlio

Due cadaveri sono stati trovati in un'abitazione a Barletta, nel quartiere Barberini, in via delle Belle Arti. Si tratta di madre e figlio

Le due persone trovate morte sono una donna di 73 anni e suo figlio, un 53enne con problemi di salute. Il decesso risalirebbe a 4-5 giorni fa. Il 53enne aveva ustioni probabilmente causate da una sostanza caustica. In un'altra stanza c'era sua madre riversa su un fianco. A dare l'allarme sarebbe stato il marito della donna che da qualche giorno era in un'altra abitazione in campagna con l'altro suo figlio.

Le indagini

Sul posto intervengono i carabinieri che indagano coordinati dal magistrato della procura di Trani, Francesco Aiello. Atteso l'arrivo di Antonio De Donno, medico dell'istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi sulle cause del decesso.