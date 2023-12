Incidente stradale sul ponte della statale 16, quattro feriti nella notte

Incidente stradale nella notte a Bisceglie: nello scontro tra due auto sul ponte di via Ruvo quattro ragazzi sono rimasti feriti, due dei quali sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. L'impatto è avvenuto intorno all'1.30 di questa notte - 26 dicembre - ma le cause sono ancora tutte da chiarire.

Secondo una prima ricostruzione le due auto che viaggiavano in senso di marcia opposto si sono scontrate sul ponte di via Ruvo che attraversa la statale 16. All'altezza del Palazzetto dello sport il violento impatto che ha provocato quattro feriti di età compresa tra i 18 e i 37 anni.

Sul posto i carabinieri e il personale del 118: tre le ambulanze intervenute per soccorrere i feriti.