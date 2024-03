Rapina una tabaccheria impugnando un martello: ferito il titolare

Il titolare di una tabaccheria di Barletta è rimasto ferito, non in maniera grave, nel corso di una rapina avvenuta nel pomeriggio. Ad agire sarebbe stata una sola persona che, impugnando un martello, avrebbe preteso i contanti presenti in cassa. Il tabaccaio avrebbe reagito e ne sarebbe nata una colluttazione nel corso della quale il commerciante ha riportato ferite lievi. Il rapinatore invece è fuggito.

Indagano gli agenti del locale commissariato di polizia che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e della attività commerciale.