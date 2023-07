Non riescono a rubare un'auto e scappano: nella fuga l'incidente con la polizia. Scene da far west

Scene da far-west ieri sera in via Chinnici, a Barletta, in una delle arterie più trafficate della città. Due uomini, alle prese con il tentativo di furto di una BMW, sono stati notati da un passante che ha chiamato subito il 113. Arrivata sul posto la polizia, è partito un inseguimento in stile telefilm. Un tallonamento tra Volanti e ladri che si è concluso con uno scontro frontale proprio tra la Volante e l'auto dei due banditi.

La fuga

Dopo l'impatto uno dei due ladri si è dato alla fuga mentre l'altro ha esploso un colpo di pistola per aria forse con l'intento di allontanare la polizia, ma è stato comunque bloccato dagli agenti. Ora è in stato di fermo. Il complice invece è ricercato.

Sul posto sono poi giunti anche carabinieri, polizia locale e guardia di finanza.