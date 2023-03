Tre rapine in due settimane: arrestato ladro seriale delle farmacie. E' accusato di avere messo a segno tre rapine, a volto coperto e con in pugno una pistola a salve, ai danni di due farmacie, fra il 22 novembre e il 6 dicembre del 2022. Per questo i carabinieri hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 40enne di Andria, disposta del gip del tribunale di Trani.

I tre colpi messi a segno

Secondo quanto ricostruito, nel primo episodio l'uomo, a volto coperto, ha minacciato i farmacisti e si è fatto consegnare 400 euro che erano in cassa. Due giorni dopo, il 24 novembre, e il 6 dicembre ha rapinato con le stesse modalità, per ben due volte, un'altra farmacia, per un bottino complessivo, in questo caso, di 1.100 euro. Le indagini si sono concentrate sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza delle zone interessate, le testimonianze delle vittime e altri riscontri, a cominciare dagli abiti che l'uomo indossava durante i colpi e della pistola, risultata essere a salve ma priva del tappo rosso, che sono stati sequestrati.