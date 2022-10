Rapina in farmacia: malviventi armati scappano con il bottino

Rapina in farmacia: malviventi armati hanno fatto irruzione nella Farmacia dei dottori Guerriero e sono scappati con il bottino. Il sindaco: «Andate via, non c'è posto per voi ad Apricena». Caccia ai malviventi che nel pomeriggio di oggi hanno rapinato la "Farmacia dell'Incoronata" dei dottori Alberigo e Maria Grazia Guerriero. I malviventi si sono introdotti nel pomeriggio in farmcia mentre i medici erano al lavoro e sotto la minaccia di un'arma, presumibilmente una pistola, si sono fatti consegnare i soldi e sono scappati.

La dura posizione del sindaco

«Ad Alberigo e Maria Grazia e ai loro collaboratori giunga la vicinanza mia personale, dell'Amministrazione Comunale e di tutta la città di Apricena. Sono certo che l’ottimo lavoro delle Forze dell'Ordine assicurerà i malfattori alla Giustizia dichiara il sindaco Antonio Potenza - È già accaduto nei giorni e nei mesi scorsi che, episodi criminosi, grazie al lavoro degli inquirenti e alle telecamere pubbliche e private disseminate sul nostro territorio, in brevissimo tempo si sono potuti individuare i responsabili di tali misfatti. Ribadiamo con forza un concetto chiaro a questi delinquenti: non c'è posto per voi ad Apricena, andate via di qua - ha detto il primo cittadino - La nostra è una bella comunità che ripudia ogni genere di illegalità».