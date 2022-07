Una piantagione di marijuana in una azienda agricola di Andria: arrestato un 34enne

Una vera e propria piantagione di marijuana è stata scoperta dai carabinieri ad Andria: 400 piante, di altezza compresa tra un metro e un metro e mezzo, erano in piena fase di coltivazione in una cisterna in pietra interrata e servita da impianti di irrigazione e ventilazione elettrici, all'interno di un'azienda agricola in contrada Tafuri. Il peso complessivo delle piante era di circa 250 chili.

L'arresto

Il titolare dell'azienda agricola, un 34enne del posto, è stato arrestato. In casa sono stati trovati anche 80 grammi della stessa sostanza già essiccata. Secondo gli inquirenti, l'immissione sul mercato della droga avrebbe potuto fruttare circa 300mila euro. Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati anche alcuni mezzi agricoli e delle ricetrasmittenti. L'operazione è stata condotta dai carabinieri dela sezione operativa del Nucleo operativo e radiomobile, insieme con i colleghi della locale stazione e dello Squadrone elitrasportato Cacciatori di Puglia.