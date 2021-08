Cisti ovarica da 30 chili: intervento record a Bari

Una cisti ovarica con un diametro di 47 centimetri e il peso di 30 chili è stata rimossa in un intervento record effettuato al Policlinico di Bari su una donna di 58 anni.

L'operazione durata sei ore

La paziente ha subito un’operazione durata più di sei ore, nella quale l'équipe dell’unità operativa di Ginecologia e ostetricia ha rimosso una cisti ovarica di oltre 30 chili.

La donna, affetta da obesità e broncopatia cronica, era stata trasferita lo scorso 11 agosto dall’ospedale Perrino di Brindisi al Policlinico barese con problemi anche respiratori dovuti alla pressione della cisti. Per questo si è deciso di intervenire d'urgenza nonostante il periodo delicato sotto ferragosto.

L'equipe al lavoro

L’equipe formata dal professor Luca Maria Schonauer, specialista in ginecologia, dal dottor Giuseppe Muzzupapa e dal dottor Nico Picardi ha lavorato per sei ore fino a svuotare la cisti, rimuoverla dalle pareti ovariche e poi scollarla dal peritoneo. L'anestesia è stata eseguita da Katarzyna Trojanowska, specialista in anestesia e rianimazione, e dalla collega Eva Moretti.