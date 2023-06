Incidente stradale sulla Circonvallazione, scontro fra auto: morta una donna, quattro feriti. E' il bilancio dello scontro avvenuto a Turi, sulla circonvallazione per Casamassima all'altezza della stazione di servizio Agip nel tardo pomeriggio di ieri. Due auto coinvolte nell'impatto. Ancora poco chiara la dinamica, ma il bilancio è tragico: un morto e quattro feriti di cui tre trasportati in codice rosso in ospedale.

La vittima è una turista di 60 anni, di origini tailandesi. L'auto di grossa cilindrata in cui era alla donna, che procedeva in direzione Bari si è scontrata con un'altra vettura, che viaggiava in direzione opposta, guidata da un uomo di Castellana Grotte. Il conducente è risultato negativo all'alcoltest. Le tre persone ferite erano nell'auto assieme alla 60enne.

Sul posto i Carabinieri della locale stazione il NRM di Gioia del Colle per i rilievi e il Noe in transito, vigili del fuoco, le guardie giurate della vigilanza, tre ambulanze. Sicurezza Ambiente di Acquaviva delle Fonti.