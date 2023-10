Trasporti, oggi sciopero: in Puglia ha aderito solo il personale delle Fal. Ecco cosa cambia

In Puglia solo il personale delle Ferrovie Appulo Lucane ha aderito allo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale indetto per oggi dal sindacato Usb. L'adesione, spiega la sigla, è quasi completa con la totalità delle corse di treni e autobus soppressa. Restano salve solo le fasce di garanzia, dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 12.30 alle 15.30. Non risultano adesioni invece a Bari tra il personale dell'azienda urbana del trasporto Amtab.

Le motivazioni dello sciopero

«Abbiamo aderito allo sciopero nazionale inizialmente indetto per il 29 settembre, ma ridotto a quattro ore dalla precettazione del ministro Salvini - spiega Francesco Laterza, di Usb Puglia -.

L'agitazione è stata quindi rinviata a oggi». L'obiettivo è «chiedere l'introduzione del salario minimo - prosegue Laterza - visto che gli autoferrotranvieri si ritrovano con salari medi inferiori a dieci euro l'ora. Per questo abbiamo organizzato una raccolta firme a livello nazionale». Le altre due rivendicazioni riguardano «l'introduzione di una legge che istituisce il reato di omicidio sul lavoro - conclude - e l'abrogazione della legge 146/90, che regolamenta gli scioperi nei servizi pubblici essenziali».